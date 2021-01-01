В КБР началась массовая вакцинация от коронавируса





Сегодня в России стартовала массовая вакцинация всех россиян от коронавирусной инфекции.

В поликлинике №1 г. Нальчика иммунизацию против коронавируса проводят с шестого января. Используют вакцину «Гам-КОВИД-Вак». В одном флаконе – три миллилитра. Эту дозу используют для нескольких пациентов. Ежедневно здесь принимают около двух десятков желающих. Прививку делают дважды – с промежутком в 21 день. Тогда выработаются антитела. После процедуры пациента отправляют в комнату отдыха, и там он полчаса находится под наблюдением врача. «Вакцину переносят очень хорошо, были единичные случаи, у которых кратковременно поднималась температура до субфебрильных цифр», — отмечает терапевт Разият Гижгиева.

На сегодня вакцинацию от ковида в этом медучреждений прошли около полутора сотен человек. Делать укол или нет, каждый решает сам – на добровольной основе. Привиться могут все желающие от 18 лет и старше. Для этого надо обратиться к участковому терапевту, который после консультации даст направление на вакцинацию.