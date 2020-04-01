В КБР на защиту полей от града направят 22 миллиона рублей

В Кабардино-Балкарии в 2020 г. на защиту полей от града направят 22 миллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, проинформировали в пресс-службе министерства сельского хозяйства КБР.

Аграрное ведомство республики и Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеопроцессы уже заключили контракт на оказание услуг. Специалисты готовы защитить сельхозугодия из 30-ти пунктов воздействия. До конца мая 2020 г. планируют дополнительно установить еще две огневые точки против опасных облаков – в Баксаненке и Кашхатау. Общая площадь, которую собираются защитить от града в Кабардино-Балкарии, — больше 480 тысяч гектаров.