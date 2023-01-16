В КБР на высоте 4050 метров пройдет патриотическая акция-фестиваль “Мы стояли насмерть за Кавказ”

Впервые в Кабардино-Балкарии на высоте 4050 метров пройдет патриотическая акция-фестиваль под названием «Мы стояли насмерть за Кавказ». Организует её региональное Минмолодёжи, в честь 80-летия освобождения Приэльбрусья от немецко-фашистских захватчиков и установки Государственного флага Советского Союза на вершине Эльбруса.
В течение трёх дней с 16 по 18 февраля в рамках Фестиваля участники будут исполнять знаменитые бардовские композиции на территории бывшего альплагеря «Приют 11». Также в программе - посещение музея обороны Приэльбрусья, а на поляне Азау для жителей и гостей Республики проведут вечер патриотический песни и гала-концерт фестиваля.
Его участники в дальнейшем станут творческими резидентами на патриотических мероприятиях, проводимых Министерством по делам молодежи КБР. Чтобы присоединится к акции, необходимо подать заявку до 10 февраля. Для этого нужно исполнить песню под гитару, записать это на видео и отправить его по электронной почте - kavkaz-80-fest@yandex.ru.
https://t.me/vestikbr