В КБР на противоклещевую обработку потратят свыше 2,5 миллионов рублей

Распространение инфекций, передающихся при укусах клещей, на особом контроле, заявили в Управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.

Сезон активности кровососущих начался, и, по данным специалистов, случаи укусов зарегистрированы уже во всех районах республики. В медицинские организации по этому поводу обратились 134 человека, больше 50 из них – дети. По результатам лабораторных исследований случаев передачи клещами инфекционных заболеваний и, прежде всего, крымской геморрагической лихорадки, на сегодня не зарегистрировано.

В Управлении Роспотребнадзора по КБР отмечают, что территория республики относится к единому природному очагу крымской геморрагической лихорадки, которая относится к особо опасным инфекциям и может быть причиной летального исхода. В связи с этим санитарные службы регулярно обрабатывают специальными химикатами территории, где могут обитать переносчики этой болезни – клещи. Обрабатывают также домашний скот. В 2020 году на эти цели в Кабардино-Балкарии израсходуют больше 2,5 миллионов рублей.

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