В КБР на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации будет выделено 72,55 млн рублей

В Кабардино-Балкарии в 2022 году продолжится реализация мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и входящего в него регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. В виде грантов и субсидий планируется довести до получателей 72,55 млн рублей, в том числе 71,82 млн рублей из федерального бюджета и 0,73 млн рублей из бюджета Кабардино-Балкарии. Речь идёт о грантовой поддержке «Агростартап», субсидиях на развитие сельской кооперации и Региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики.