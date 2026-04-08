В КБР на муниципальном часе обсудили помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

08.04.2026 | 13:00
Оказание помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане обсудили на муниципальном часе. Совещание вел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель республики отметил, что находится на постоянной связи с руководством Дагестана и МЧС региона. Начиная с прошлой недели, Кабардино-Балкария направила братскому народу около 150 тонн гуманитарного груза, включая питьевую воду и предметы первой необходимости. Детально на муниципальном часе остановились на реализации национальных проектов и государственных программ в районах республики. На эти цели в нынешнем году заложили больше 5 с половиной миллиардов рублей по 8 направлениям. В ходе совещания отдельно обсудили месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий, а также работу с твердыми коммунальными отходами. Казбек Коков отметил, что для решения этих вопросов закупят дополнительную спецтехнику и новые контейнеры. Это позволит заметно увеличить объемы вывоза мусора. Спецтранспорт поступит в республику в ближайшее время и сразу выйдет на маршруты.   https://t.me/vestikbr
