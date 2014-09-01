В КБР на газификацию населения будет направлено около 600 миллионов рублей





На газификацию населения республики будет направлено около 600 миллионов рублей. Об этом говорили сегодня на заседании правительства КБР.

Данный вид топлива сегодня необходимо подвести к почти 6 тысячам домовладений. В повестке дня было также десятка вопросов. В их числе проект постановления, согласно которому лечебные местности и курорты исключаются из перечня особо охраняемых природных территорий. Кроме того, лаборатория, где выявляют и исследуют опасные инфекции, будет модернизирована за счет федеральных средств. А перечень учреждений, занимающихся диспансеризации граждан, переболевших ковидом, будет актуализирован.