В КБР на детские выплаты в 10 тысяч рублей подано около 55 тысяч заявлений

1 июня начались единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. На получение поддержки в размере 10 тысяч рублей в Кабардино-Балкарии подано около 55 тысяч заявлений, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Выплату предоставят на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня этого года было от 3 до 16 лет. В России это одна из мер государственной поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«На осуществление единовременной выплаты правительством Российской Федерации выделено более 197 млрд. рублей. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи», — уточнил руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР Михаил Битоков.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Срок отведен до 1 октября. Также заявления принимают в клиентской службе Пенсионного фонда и в подразделениях МФЦ. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Все необходимые данные ПФР получит с помощью межведомственного взаимодействия, отмечают в региональном отделении Пенсионного фонда