В КБР на четыре дня объявили неблагоприятные погодные условия

Сильный дождь, грозы в сочетании с ветром до 20-25 метров в секунду, в горных районах с сильным снегом… Такую погоду обещают в Кабардино-Балкарии в течении предстоящих четырех дней. Предупреждение о комплексе метеорологических явлений распространили в Гидрометцентре.
На реках может повысится уровень воды местами до неблагоприятных отметок. Существует вероятность подтопления пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов. Ливни также могут привести к нарушению работы дренажно-коллекторных систем, подмывам опор мостов и линий электропередачи, прорывам дамб. Не исключают и повреждение сельскохозяйственных культур. Жителям рекомендуют по возможности не выезжать на автомобилях и соблюдать осторожность. В случае необходимости можно позвонить в единый номер вызова экстренных служб 112.
