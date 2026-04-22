В КБР на 20 % выросла ранняя диагностика онкозаболеваний

В Кабардино-Балкарии улучшилась ранняя диагностика онкологических заболеваний. Об этом сообщают в Минздраве республики.
Напомню, что в прошлом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» построили восемь новых амбулаторий и капитально отремонтировали еще столько же. Новые объекты появились в Кенже, Белой Речке, Кубе-Табе, Светловодском, Красносельском, Дейском, Старом и Нижнем Череке. Также закупили десятки единиц современного оборудования и транспорта.
Благодаря этому доля выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросла почти на 20%. В 2025-ом в несколько раз чаще стали находить рак шейки матки, предстательной железы, колоректальный рак, а также рак кожи и молочной железы. В ведомстве уточнили: такая динамика связана не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики.
