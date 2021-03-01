В КБР лучевая терапия стала высокоточной





Современнейший аппарат лучевой терапии республиканский онкодиспансер получил в конце 2020 г. По словам медиков, оборудование позволяет воздействовать на злокачественное образование с высокой точностью и интенсивностью, не затрагивая здоровые ткани. Максимально полно освоить возможности новой техники специалистам из Кабардино-Балкарии помогают коллеги из Медицинского радиологического научного центра им. Анатолия Цыба в Обнинске. Они поделились опытом со специалистами республиканского онкологического диспансера в области лучевой терапии. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи в Москве Главы КБР с главным онкологом Министерства здравоохранения России Андреем Каприным.

«Данное оборудование позволит на очень высоком уровне проводить абсолютно все виды фотонной, конформной лучевой терапии. Аппарат оснащён всеми современными методиками, и совместно, я думаю, что мы придём к очень хорошему, качественному лечению пациентов в вашем регионе.» — рассказал Даниил Гоголин, радиотерапевт МРНЦ им. А.Цыба