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В КБР кратно возросло число обращений в поликлиники пациентов с симптомами ковида

В КБР кратно возросло число обращений в поликлиники пациентов с симптомами ковида

09.02.2022 | 16:02
Выездная бригада врачей третьей нальчикской поликлиники направляется к пациентам. Теперь чаще всего жалуются на повышенную температуру, кашель и общую слабость. Тем, у кого коронавирус подтвержден в лаборатории, доставят медикаменты… Тут же возвращается еще одна служебная машина – с материалами для анализа. Тестируют на ковид и в самой поликлинике. В этом кабинете число пациентов доходит до сотни в день. Врачам помогают волонтеры. Это студенты медицинских колледжей и профильного факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета. Отчасти снизить наплыв пациентов помогают в контактном центре при поликлинике – консультируют горожан с семи утра и до восьми вечера. В поликлинике не прекращают принимать тех, кто хочет привиться от коронавируса. Переломить ситуацию с ростом заболеваемости ковидом можно, лишь увеличив процент вакцинированных, уверены медики. В регионе доступны все четыре отечественные вакцины. На сегодня иммунизацию от коронавируса прошли больше сорока процентов взрослых жителей республики.
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