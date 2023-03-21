В КБР ко Всемирному дню поэзии приурочили уникальный проект «Чтения на Чегете»

Впервые они собрались в 18-м году по инициативе главного редактора газеты «Горянка» Зарины Кануковой. Площадкой этого года станет школа в Терсколе. Но до этого участники поднимутся к кафе «Ай» на Чегете. Это популярное место у лыжников и восходителей.
В советское время здесь часто бывали Владимир Высоцкий и Юрий Визбор… Прозвучат произведения поэтов Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа, причем на разных языках. «Чтения» - часть большого литературного проекта «Круговорот поэзии».
В его рамках проходят встречи в Нальчике, на Голубых озерах, в Приэльбрусье, в Пятигорске на горе Машук и даже в Абхазии на озере Рица.
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