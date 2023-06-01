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В КБР ко Дню защиты детей пройдут праздничные мероприятия

В КБР ко Дню защиты детей пройдут праздничные мероприятия

01.06.2023 | 09:19
В Нальчике дети до 12-ти лет смогут бесплатно попасть на аттракционы в городском парке и получить там яркие эмоции. Успеть нужно до 15 часов. Юных посетителей ждут и в зоопарке. Сегодня их пропустят без билетов и предоставят возможность изучить красоты мира природы. В ТЮЗе в полдень – спектакль «Наследство волшебника Бахрама». А в парке Столетия республики в половине первого начнутся мастер-классы и квест-экскурсия. Помимо этого, сразу на нескольких площадках города запланировали концерты.   https://t.me/vestikbr
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