В КБР ко Дню защиты детей пройдут праздничные мероприятия

В Нальчике дети до 12-ти лет смогут бесплатно попасть на аттракционы в городском парке и получить там яркие эмоции. Успеть нужно до 15 часов. Юных посетителей ждут и в зоопарке. Сегодня их пропустят без билетов и предоставят возможность изучить красоты мира природы.
В ТЮЗе в полдень – спектакль «Наследство волшебника Бахрама». А в парке Столетия республики в половине первого начнутся мастер-классы и квест-экскурсия. Помимо этого, сразу на нескольких площадках города запланировали концерты.
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