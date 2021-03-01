В КБР капремонт участка федеральной трассы «Кавказ» завершили досрочно





В Кабардино-Балкарии завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в обход города Баксана. Участок дороги протяженностью 13 км расширили до четырех полос движения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления дорог «Кавказ». Работы на объекте, стартовавшие осенью 2019-го, выполнили со значительным опережением графика – сдать в эксплуатацию участок должны были в конце 2021 года. Специалисты усилили существующую «дорожную одежду», а в местах расширения нанесли новую. Ширина проезжей части составляет теперь 14 метров. ??? На участке провели около двух десятков водопропускных труб и создали кюветы, чтобы полотно не размывалось при осадках. Ограждения использовали двух видов – металлические и железобетонные. А встречные потоки разделит преграда из тросов. Кроме того, мастера обновили свыше километра линий электроосвещения, нанесли термопластиковую разметку и установили новые знаки.