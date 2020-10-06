В КБР капитально отремонтируют 100 многоэтажек

Ремонт обойдется в 218 миллионов рублей. Здания расположены в Нальчике и Прохладном, а также в Урванском, Майском, Прохладненском, Эльбрусском, Чегемском, Черекском, Зольском и Терском районах. В семи многоэтажках работу уже завершили, в 75-ти продолжают, в остальных – только заключают договоры. Одновременно региональный оператор готовится к 21 году – оформляет проектно-сметную документацию на ремонт следующих домов. По данным ведомства, сейчас собираемость взносов на капремонт в республике – 50 процентов. Тариф – 6 рублей 22 копейки за квадратный метр – не меняется вот уже пять лет.