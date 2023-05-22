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В КБР, как и по всей стране, для выпускников прозвучал последний звонок

В КБР, как и по всей стране, для выпускников прозвучал последний звонок

22.05.2023 | 16:06
В первой нальчикской гимназии нарядные виновники торжества вместе со своими классными руководителями выстроились на торжественной линейке. 26 человек оканчивают здесь школу, еще полсотни – девятый класс. Выпускников стихами поздравили первоклассники. Теплые пожелания прозвучали от педагогов и родителей. Впереди у ребят экзамены, и каждый уже решил, чем планирует заниматься дальше. По традиции одноклассники закружились в школьном вальсе. Отличившимся в учебе вручили грамоты и благодарности. Как символ надежды и светлого будущего в небо выпустили воздушные шары. А в лицее для одаренных детей академии «Солнечный город» около полусотни ребят сделали сегодня шаг во взрослую жизнь. Во дворе создали фотозону. Звучит музыка. С поздравлениями к выпускникам обратились члены законодательного собрания Кабардино-Балкарии и кабинета министров а также мастера искусств. Здесь так же чествовали учителей, которые долгие годы направляли и оберегали своих учеников. Это событие с легкой грустинкой, ведь наступило время прощаться со школой. Но также это и праздник надежды, ведь перед ними открыты все дороги.   https://t.me/vestikbr
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