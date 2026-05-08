В КБР к 81-летию Победы подготовили акции, культурные и спортивные мероприятия

В Кабардино-Балкарии к 81-летию Победы подготовили акции, культурные и спортивные события. Массовых шествий в целях безопасности не будет. «Бессмертный полк» в этом году вновь пройдет онлайн. Сообщили об этом в правительстве республики. Сегодня в шахматном клубе «Каисса» пройдет турнир, приуроченный к Великой Победе. В Кабардино-Балкарском госуниверситете откроют фотовыставку «Лицо Победы» и проведут праздничный концерт. В парках и на общественных пространствах покажут военные фильмы, выступят муниципальные коллективы и воспитанники учреждений допобразования. Главные торжества запланировали на 9 мая. У мемориалов «Вечный огонь памяти» пройдут митинги и церемония возложения цветов. Театрализованные представления и концерты состоятся в Музыкальном театре. На площади перед кинотеатром «Восток» выступит казачий хор «Родник». На республиканском ипподроме пройдут традиционные скачки, а на стадионе «Спартак» – футбольный матч. Спортивные турниры ко Дню Победы продолжатся и 10 мая.