Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР к 81-летию Победы подготовили акции, культурные и спортивные мероприятия

В КБР к 81-летию Победы подготовили акции, культурные и спортивные мероприятия

08.05.2026 | 14:39
В Кабардино-Балкарии к 81-летию Победы подготовили акции, культурные и спортивные события. Массовых шествий в целях безопасности не будет. «Бессмертный полк» в этом году вновь пройдет онлайн. Сообщили об этом в правительстве республики. Сегодня в шахматном клубе «Каисса» пройдет турнир, приуроченный к Великой Победе. В Кабардино-Балкарском госуниверситете откроют фотовыставку «Лицо Победы» и проведут праздничный концерт. В парках и на общественных пространствах покажут военные фильмы, выступят муниципальные коллективы и воспитанники учреждений допобразования. Главные торжества запланировали на 9 мая. У мемориалов «Вечный огонь памяти» пройдут митинги и церемония возложения цветов. Театрализованные представления и концерты состоятся в Музыкальном театре. На площади перед кинотеатром «Восток» выступит казачий хор «Родник». На республиканском ипподроме пройдут традиционные скачки, а на стадионе «Спартак» – футбольный матч. Спортивные турниры ко Дню Победы продолжатся и 10 мая.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных