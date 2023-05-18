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В КБР изъята крупная партия «героина»

В КБР изъята крупная партия «героина»

18.05.2023 | 21:15
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик, причастного к организации международного канала поставок наркотиков на территорию республики, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство «героин» массой более 485 грамм. Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, указанный гражданин признан виновным в совершении преступления и приговорен к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.   https://t.me/vestikbr
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