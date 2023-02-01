В КБР изъяли партию нелегальных сигарет на сумму свыше 7,5 миллионов рублей

На сумму свыше семи с половиной миллионов рублей… В Кабардино-Балкарии изъяли крупную партию нелегальных сигарет. Подробности сообщили в республиканском МВД.
У правоохранителей появилась информация, что 30-летний нальчанин, возможно, торгует контрафактом. Проверили дома его родственников в Нартане.
В результате нашли и изъяли больше трех тысяч пачек немаркированных сигарет. А в доме в столице республики обнаружили около полусотни тысяч пачек, оклеенных поддельными акцизами. Часть незаконного товара была и в магазине подозреваемого в Нальчике.
Владелец сообщил, что приобрел все это у неизвестного, чтобы в дальнейшем продать. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель закона находится под подпиской о невыезде.
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