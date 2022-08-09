В КБР изъяли крупную партию нелегальной табачной продукции

Правоохранители изъяли крупную партию нелегальной табачной продукции в городском округе Баксан. Подробности сообщили в республиканском МВД. В поле зрения оперативников попал частный дом в Дыгулыбгее. Во время обследования там нашли больше восьми тысяч немаркированных пачек сигарет. Установлено, что товар принадлежал местному жителю. Он рассказал, что купил продукцию в соседнем регионе у незнакомцев, чтобы в дальнейшем продать ее. Эксперты оценили партию почти в миллион рублей. По факту полицейские возбудили уголовное дело.