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В КБР изменили правила дорожного движения для езды на самокатах

В КБР изменили правила дорожного движения для езды на самокатах

20.07.2023 | 16:09
Лето – кажется, самая подходящая пора для езды на самокатах. Чтобы она была комфортной для всех участников дорожного движения, следует соблюдать правила. Это поможет избежать неприятных инцидентов – таких как столкновение водителя и пешехода. Быстрота самокатов пришлась по нраву многим жителям. Точек проката этого вида транспорта – несколько десятков… Дорожки для езды на двухколесном транспорте есть в курортной части Нальчика, в том числе в Атажукинском саду. Одна из самых популярных велодорожек в Нальчике протянулась от Курортного озера до «Трека». В этом году правила передвижения несколько скорректировали. Человеку на самокате должно быть минимум 14 лет, а само устройство – с тормозами, звуковым сигналом и фарами. Ездить можно со скоростью максимум 60 километров в час, но только не вдвоем: один самокат – один человек. За нарушение могут оштрафовать на 800 рублей. Госавтоинспекторы отмечают: аварий при участии водителей электросамокатов и пешеходов на сегодня не зафиксировано.   https://t.me/vestikbr
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