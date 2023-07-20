В КБР изменили правила дорожного движения для езды на самокатах

Лето – кажется, самая подходящая пора для езды на самокатах. Чтобы она была комфортной для всех участников дорожного движения, следует соблюдать правила. Это поможет избежать неприятных инцидентов – таких как столкновение водителя и пешехода.
Быстрота самокатов пришлась по нраву многим жителям. Точек проката этого вида транспорта – несколько десятков… Дорожки для езды на двухколесном транспорте есть в курортной части Нальчика, в том числе в Атажукинском саду.
Одна из самых популярных велодорожек в Нальчике протянулась от Курортного озера до «Трека».
В этом году правила передвижения несколько скорректировали. Человеку на самокате должно быть минимум 14 лет, а само устройство – с тормозами, звуковым сигналом и фарами. Ездить можно со скоростью максимум 60 километров в час, но только не вдвоем: один самокат – один человек. За нарушение могут оштрафовать на 800 рублей.
Госавтоинспекторы отмечают: аварий при участии водителей электросамокатов и пешеходов на сегодня не зафиксировано.
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