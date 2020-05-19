В КБР изъято около 2 тысяч доз героина

Крупную партию героина изъяли оперативники Управления наркоконтроля МВД по Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ведомства.

Изъятая партия в пересчете составляет около 2 тысяч разовых доз. Спецоперация прошла 14 мая в г.Баксане. Представители Управления наркоконтроля, а также сотрудники ФСБ и спецназа задержали 29-летнего местного жителя. Порошкообразное вещество было при самом мужчине, а также в его автомобиле и у него дома – закопано в огороде.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Житель Баксана арестован, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по КБР.

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