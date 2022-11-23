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В КБР издали сборник статей, посвященных представителям русской и национальных литератур республики

В КБР издали сборник статей, посвященных представителям русской и национальных литератур республики

23.11.2022 | 16:43
“Во времени своем”… Книгу с таким названием издали в Кабардино-Балкарии. Автор – Светлана Моттаева, поэт, публицист, литературный критик и переводчик. Это сборник статей, посвященных представителям русской и национальных литератур из Кабардино-Балкарии, а также республиканским деятелям театрального искусства. Светлана Моттаева многие годы посвятила творчеству и развитию культуры. Входит в Союзы писателей и журналистов России. Ее произведения публиковали в нескольких антологиях. С творчеством литератора в переводах знакомы жители Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Калмыкии, Чувашии, Турции. Сама она переводила произведения российских писателей на балкарский язык и балкарских авторов – на русский.   https://t.me/vestikbr
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