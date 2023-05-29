В КБР из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реках

Вчера в результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Нальчик, что привело к обвалу объездной дороги в селении Хасанья и затоплению зоны отдыха в селении Белая речка.
Пострадавших нет. Социально значимых объектов в зоне подтопления также нет.
Ситуацию держат на контроле совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством транспорта и дорожного хозяйства, городской службой МЧС и коммунальными службами.
Просим выбирать пути объезда и соблюдать осторожность!
https://t.me/vestikbr