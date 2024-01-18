У жителя Чегемского района изъяли более 100 граммов метадона

Крупную партию наркотиков изъяли в Кабардино-Балкарии. Преступную деятельность жителя Чегемского района пресекли сотрудники республиканского Управления Федеральной службы безопасности во взаимодействии с МВД. У задержанного при себе и дома обнаружили более ста граммов метадона.
По оперативным данным, мужчина причастен к организации межрегионального канала поставок наркотиков на территорию республики. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное лишение свободы.
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