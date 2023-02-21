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В КБР интерференция солнца может вызвать помехи на экранах ТВ и в радиоэфире

В КБР интерференция солнца может вызвать помехи на экранах ТВ и в радиоэфире

21.02.2023 | 10:02
Интерференция солнца или почему не показывает телевизор… С сегодняшнего дня зрители могут сталкиваться с кратковременным ухудшением сигнала ТВ. Связано это с редким космическим явлением. Ученые называют его интерференцией. Солнце – это источник не только света, но и радиоволн. Когда наша планета поворачивается к нему Северным полушарием, сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом небесного светила. Но длится это не более нескольких минут в сутки. По мере того, как Земля вращается вокруг своей оси, спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Для Кабардино-Балкарии интерференция – сезонное явление. В регионе помехи на экранах ТВ и в радиоэфире возможны с 21 февраля до 16 марта в промежутках с 11:57 до 13:06. График возможных помех трансляции телевизионных и радиопрограмм в КБР публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».   https://t.me/vestikbr  
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