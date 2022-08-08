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В КБР идет сбор благотворительной помощи для жителей и бойцов Донбасса

В КБР идет сбор благотворительной помощи для жителей и бойцов Донбасса

08.08.2022 | 17:24
В Кабардино-Балкарской Республике в рамках работы проекта Народного фронта "Всё для победы!" продолжается активный сбор благотворительной помощи для жителей и бойцов Донбасса. Эксперты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике и работники Управления Федеральной налоговой службы по КБР собрали более шести тонн продуктовой помощи для мирных жителей Донбасса. Гуманитарная помощь для мирного населения, денежные средства, перечисленные в благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для Победы" или необходимые вещи для бойцов ДНР и ЛНР – любую посильную помощь продолжают оказывать неравнодушные жители Кабардино-Балкарии. Так, накануне общественники совместно с коллективом республиканской налоговой службы собрали очередную партию "полезного груза" и передали его в республиканский пункт сбора гуманитарной помощи, для дальнейшей отправки мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Более шести тонн продуктов первой необходимости – это мука, макароны, рис, сахар, сладкая и минеральная вода доставлено в республиканский пункт сбора. Формируя очередную партию, активисты связались со штабами #МыВместе, чтобы проконсультироваться: что в дефиците и чего ждут жители Донбасса. С учетом просьб и пожеланий необходимые товары были приобретены. Общественники отметили, что в региональный исполком также приходят неравнодушные граждане, которые хотят принять участие в проекте "Все для Победы". Большинство из них оказывает финансовую или материальную поддержку. В случае необходимости, активисты помогают ознакомиться с информацией на официальном сайте и правильно перечислить средства.
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