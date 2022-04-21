home
Главная
>
Новости
>
В КБР идет реконструкция 8 километров региональной дороги, связывающей Нальчик с Нарткалой

В КБР идет реконструкция 8 километров региональной дороги, связывающей Нальчик с Нарткалой

21.04.2022 | 15:43
Щебеночно-мастичный асфальтобетон – прочный материал, который сегодня используют для обновления региональных дорог. На трассе, соединяющей Нальчик с Нарткалой, его уже нанесли на участок примерно в три километра. Каждый из КАМАЗов за один рейс привозит до 30 тонн асфальта. Только за этот рабочий день подрядчики уложили 450 тонн почти на километр дороги. А дальше обустроят съезды, остановки и обочины, нанесут разметку, поставят указатели… Чтобы не перекрывать движение, полосы асфальтируют поочередно. Для более прочного сцепления используют дополнительные средства. Подрядчики планируют обновить около восьми километров трассы. Работы ведут по целевой программе содействия развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Государственный контракт предусматривает выполнение работ на трассе «Нальчик – Нарткала» вплоть до августа. Однако строители действуют с опережением и намерены справиться с задачей уже в мае.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных