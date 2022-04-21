В КБР идет реконструкция 8 километров региональной дороги, связывающей Нальчик с Нарткалой

Щебеночно-мастичный асфальтобетон – прочный материал, который сегодня используют для обновления региональных дорог. На трассе, соединяющей Нальчик с Нарткалой, его уже нанесли на участок примерно в три километра. Каждый из КАМАЗов за один рейс привозит до 30 тонн асфальта. Только за этот рабочий день подрядчики уложили 450 тонн почти на километр дороги. А дальше обустроят съезды, остановки и обочины, нанесут разметку, поставят указатели… Чтобы не перекрывать движение, полосы асфальтируют поочередно. Для более прочного сцепления используют дополнительные средства. Подрядчики планируют обновить около восьми километров трассы. Работы ведут по целевой программе содействия развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Государственный контракт предусматривает выполнение работ на трассе «Нальчик – Нарткала» вплоть до августа. Однако строители действуют с опережением и намерены справиться с задачей уже в мае.