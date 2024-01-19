В КБР идет подготовка к капремонту дороги «Аргудан-Александровская»

Дорога связывает сразу четыре района – Лескенский, Урванский, Терский и Майский.
Здесь работают с самого раннего утра: очищают территорию у проезжей части. Дорогу «Аргудан-Александровская» собираются ремонтировать, в том числе – расширять. Трасса, соединяющая несколько районов, будет четырехполосной – с центральным разделением встречных потоков.
Капремонт начали по профильному нацпроекту и разделили трассу на два участка. По контракту первый – длиной около шести километров – обновят к концу августа. После приступят к следующему – почти в семь километров. Финал работ наметили уже на 25-й год… Здесь уложат трехслойное асфальтобетонное покрытие и установят все необходимые элементы.
В Урванском районе отремонтируют также дороги в Псыгансу и Нижнем Череке. Там создадут новое двухслойное покрытие и ливневые водоотводы, установят фонари.
В 24-м обновлять дороги будут во всех районах республики, сообщили в профильном управлении. В нормативное состояние приведут больше ста километров региональных трасс.
К дорогам в Кабардино-Балкарии – системный подход. Их строят, ремонтируют, устанавливают оборудование, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно и с комфортом.
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