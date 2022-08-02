В КБР идет набор на службу по контракту

В военных комиссариатах Кабардино-Балкарии идет набор военнослужащих по контракту и добровольцев, которые желают участвовать в специальной военной операции на Украине. Обратиться в военкомат по месту жительства с соответствующим заявлением вправе срочники во время службы по призыву, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; призывники, которые провели на срочной службе не меньше трех месяцев; мужчины, служащие в Росгвардии, разведке и Госохране; мужчины с высшим образованием и женщины, не пребывающие в запасе. Добавим, что процедуру оформления существенно упростили: на третий-четвертый день после подачи заявления уже можно выехать к месту службы. К тому же контрактникам после участия в боевых действиях государство гарантирует получение ветеранского статуса, а их детям – поступление в вузы по специальной квоте без экзаменов. На сегодня на службу по контракту направили около 150 жителей Кабардино-Балкарии.