home
Главная
>
Новости
>
В КБР идет набор на службу по контракту

В КБР идет набор на службу по контракту

02.08.2022 | 14:40
В военных комиссариатах Кабардино-Балкарии идет набор военнослужащих по контракту и добровольцев, которые желают участвовать в специальной военной операции на Украине. Обратиться в военкомат по месту жительства с соответствующим заявлением вправе срочники во время службы по призыву, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; призывники, которые провели на срочной службе не меньше трех месяцев; мужчины, служащие в Росгвардии, разведке и Госохране; мужчины с высшим образованием и женщины, не пребывающие в запасе. Добавим, что процедуру оформления существенно упростили: на третий-четвертый день после подачи заявления уже можно выехать к месту службы. К тому же контрактникам после участия в боевых действиях государство гарантирует получение ветеранского статуса, а их детям – поступление в вузы по специальной квоте без экзаменов. На сегодня на службу по контракту направили около 150 жителей Кабардино-Балкарии.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных