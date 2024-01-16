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В КБР идет масштабный ремонт автодороги «Второй Чегем-Булунгу»

В КБР идет масштабный ремонт автодороги «Второй Чегем-Булунгу»

16.01.2024 | 22:22
Отрезок дороги от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов длиной около двух километров. Сейчас специалисты создают подпорные стенки на сваях, чтобы горная река не размывала покрытие. Защиту необходимо сформировать на протяжении 360-ти метров. Три четверти уже сделано. Выполнить задачу полностью намерены до конца января, пока не поднялся уровень воды в реке Чегем… Когда потеплеет, дорожники продолжат устанавливать ригельные консоли. Эти конструкции позволят в дальнейшем создать в Чегемском ущелье подвесной тротуар. Помимо этого, участок дороги расширят до семи метров и обустроят территорию для пешеходов. Схожие подпорные стенки устанавливают и возле знаменитых Чегемских водопадов. Специалисты работают здесь предельно аккуратно, чтобы не «потревожить» огромные глыбы льда… Строительные работы не мешают путешественникам любоваться красотой природы. Когда в этих местах появится усовершенствованная дорога, впечатлений от поездки в Чегемское ущелье наверняка будет больше.   https://t.me/vestikbr
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