В КБР идет капремонт берегоукрепительных сооружений





В Старом Череке продолжают ремонтировать берегоукрепительное сооружение. Строители сейчас работают в нижней части села. В районе бывшего плодопитомника, вода не раз вплотную поступала к садовым участкам и размывала дорогу. Насыпная дамба с защитой территории не справлялась. Теперь в местах, где река особенно сильно воздействует на берег, ставят габионы. Процесс этот сложный: сначала укладывают камни в сетки, а затем «сшивают» их проволокой.

Одновременно подрядная организация восстановила и основную дамбу длиной 400 метров. Также создали еще семь насыпных сооружений, направляющих потоки. Для этого использовали примерно 120 тысяч кубометров гравия. Таким образом удалось отвести реку в сторону от дороги. Завершить берегоукрепление в Старом Череке планируют весной следующего года – до резкого подъема уровня воды.