В КБР идет активная ревакцинация от коронавируса

Желающие пройти иммунизацию от ковида приходят в первую поликлинику Нальчика с самого утра. Сегодня здесь и жительница города Светлана Буланкина. Она ревакцинируется. Полгода назад сделала свои первые прививки от инфекции, охватившей весь мир. В ожидании своей очереди – и Муслимат Гаджиева. Она тоже ревакцинируется. К медикам привела самая понятная причина – желание жить. Массовая вакцинация – наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом, говорят врачи. К их совету прислушалась и 20-летняя студентка Зарина Черкесова. В прививочном пункте, расположенном в первой поликлинике Нальчика, в день принимают до 200 человек. Значительная часть из них – те, кто решил ревакцинироваться. В наличии у медиков четыре вакцины – «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт». В новом году в этом лечебном учреждении уже провакцинировали около трех тысяч жителей.