В КБР готовятся провести социально-психологическое тестирование старшеклассников и студентов

Как его организовать наиболее оптимально, обсудили на встрече в Нальчике. Это был образовательный семинар для педагогов, которые напрямую работают с подростками. Речь о классных руководителях, кураторах и психологах, закрепленных за учебными заведениями. Тестировать намерены молодых людей, начиная с седьмого класса. Вопросы составляют для трех возрастных групп – до 15-и лет, до 17-и и старше. Главная задача – выявить у них склонность к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Диагностику проведут в течение нынешнего учебного года. Организуют тестирование уже в пятый раз. По его итогам эксперты подготовят рекомендации для учебных заведений.