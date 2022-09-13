home
Главная
>
Новости
>
В КБР готовятся провести социально-психологическое тестирование старшеклассников и студентов

В КБР готовятся провести социально-психологическое тестирование старшеклассников и студентов

13.09.2022 | 15:56
Как его организовать наиболее оптимально, обсудили на встрече в Нальчике. Это был образовательный семинар для педагогов, которые напрямую работают с подростками. Речь о классных руководителях, кураторах и психологах, закрепленных за учебными заведениями. Тестировать намерены молодых людей, начиная с седьмого класса. Вопросы составляют для трех возрастных групп – до 15-и лет, до 17-и и старше. Главная задача – выявить у них склонность к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Диагностику проведут в течение нынешнего учебного года. Организуют тестирование уже в пятый раз. По его итогам эксперты подготовят рекомендации для учебных заведений.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных