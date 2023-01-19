В КБР готовят к отправке очередную партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих

Продукты, лекарства, предметы первой необходимости… С самого начала специальной военной операции в республике организовали пункты сбора гуманитарного груза для участников СВО, их семей и мирных жителей Донбасса. В региональном штабе движения “Волонтеры Победы” сейчас приступили к подготовке очередной партии.
Волонтеров, организующих такие акции, а также жителей, которые готовы внести посильный вклад в поддержку участников СВО, становится все больше, отмечают общественники. А работа по сбору гуманитарных грузов обретает более системный характер.
Пункт сбора на базе общественной приемной единороссов в Нальчике открыли осенью прошлого года. За это время здесь собрали вещей и продуктов около 60 тонн.
Если вы хотите оправить свою часть гуманитарного груза участникам СВО, можно обратиться в местные ячейки “Единой России”, к “Волонтерам Победы”, в штаб движения “Мы вместе”.
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