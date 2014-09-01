В КБР готовятся к Всероссийскому историческому «Диктанту Победы»





В республике готовятся к Всероссийскому историческому диктанту на тему Великой Отечественной. Состоится он 29 апреля, и проведут его в республике на 65 площадках. Организуют акцию по всей стране единороссы, два общества – историческое и военно-историческое, а также «Волонтеры Победы». Как отмечают инициаторы, никаких возрастных ограничений здесь нет, однако хотелось бы видеть в рядах участников больше молодежи. Всероссийский «Диктант Победы» проведут во всех региональных центрах страны, крупных населенных пунктах, а также в городах-героях. Акция состоится также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья. Найти адреса площадок в муниципалитетах, а также пройти тест онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф.