В КБР готовятся к новой программе расселения людей из аварийного жилья





В Кабардино-Балкарии готовятся участвовать в новой программе расселения людей из аварийного жилья. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. К этой программе подключатся регионы, которые завершили прежний этап расселения аварийных домов – он ограничивался 2017-м. Наша республика планирует попасть в список до конца нынешнего года. И это будет досрочное выполнение программы, которая предусматривала расселение граждан с площади 12 с лишним тысяч квадратных метров. В итоге новые квартиры должны получить почти 750 человек. На эти цели выделено больше четырехсот семи миллионов рублей… В региональном Минстрое добавили, что сегодня составляют перечень зданий, которые признаны аварийными после первого января 17-го года для участия в новой программе. Также в планах – комплексно развивать территории, где строят дома для нуждающихся.