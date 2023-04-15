В КБР газифицируют альплагерь «Безенги»

Сделать это планируют до конца 25-го года, сообщили в ресурсораспределительной компании.
Согласно действующей программе развития газоснабжения, коммуникации должны создать на хуторе Баксанском в Майском районе и вблизи альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» в Черекском районе.
Программа предусматривает строительство семи меж - и внутрипоселковых газопроводов, а также связок. Запланировали реконструировать пять распределительных станций, а три – технически перевооружить. В Кабардино-Балкарии продолжат оказывать социальную поддержку жителям при газификации частных домов.
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