home
Главная
>
Новости
>
В КБР газифицируют альплагерь «Безенги»

В КБР газифицируют альплагерь «Безенги»

15.04.2023 | 10:25
Сделать это планируют до конца 25-го года, сообщили в ресурсораспределительной компании. Согласно действующей программе развития газоснабжения, коммуникации должны создать на хуторе Баксанском в Майском районе и вблизи альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» в Черекском районе. Программа предусматривает строительство семи меж - и внутрипоселковых газопроводов, а также связок. Запланировали реконструировать пять распределительных станций, а три – технически перевооружить. В Кабардино-Балкарии продолжат оказывать социальную поддержку жителям при газификации частных домов.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных