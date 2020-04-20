В КБР федеральную трассу «Кавказ» ремонтируют с применением новых технологий

В Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт двух участков федеральной трассы «Кавказ»: отрезка дороги в обход Баксана и по селу Куба-Таба. Основные цели работ — увеличение пропускной способности, решение проблем безопасности движения и улучшение экологии на трассе. Нынешнее состояние главной автомагистрали Северного Кавказа, ее эксплуатационные характеристики и параметры дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям.

Капитальный ремонт участка в с. Куба-Таба начали в октябре 2019 г. Расширение трассы позволит увеличить её пропускную способность, при этом значительно улучшится качество покрытия. В состав «дорожной одежды» входит геосинтетическое полотно, четыре слоя основания из песчано-гравийной смеси и асфальтобетонное покрытие в несколько слоев. Срок службы до следующего капремонта — не меньше 20 лет.

В целях повышения безопасности движения разметку нанесут термопластиком, разместят светоотражающие дорожные знаки и оборудуют 5 светофорных узлов: 4 из них установят на пешеходных переходах и один на повороте в с. Куркужин.

Одновременно обновят инженерные сети, в частности на всем протяжении смонтируют систему освещения и очистных сооружений для ливневых вод, а каналы водоотвода укрепят бетоном и засевом трав.

Новые технологии создания устойчивости и надежности покрытия, которые применяют здесь, позволят существенно снизить уровень шума на дороге. После завершения капитального ремонта в 21-м году этот участок автотрассы «Кавказ» будет соответствовать нормативным требованиям второй категории с четырехполосным движением.