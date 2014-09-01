В КБР единовременные школьные выплаты получили около 135 тысяч детей





Единовременную выплату к новому учебному году уже получили около 135 тысяч детей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Речь идет о десяти тысячах рублей, которые начали выдавать с августа по поручению президента. Этот вид помощи положен детям от шести до 18-ти лет. Причем, если в семье несколько ребят такого возраста, начисления сделают на каждого. Также по 10 тысяч положено определенной категории людей с ограничениями по здоровью. Получить они их могут в отделениях Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Важно, что деньги к новому учебному году переведут независимо от материального положения семьи либо иных дотаций. Их не будут учитывать в доходах и при назначении другой социальной помощи.