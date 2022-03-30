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В КБР до конца июня продлена обязательная вакцинация от коронавируса

В КБР до конца июня продлена обязательная вакцинация от коронавируса

30.03.2022 | 16:02
Обязательная вакцинация от коронавируса продлена в республике до конца июня этого года. Касается она не всех жителей, а только тех, кто работает в торговле, образовании, на транспорте и в других сферах, где приходится контактировать с большим числом людей. Решение об обязательной вакцинации и ее сроках принимает главный санитарный врач республики. Те же, кто не входит в группы риска, могут провакцинироваться добровольно в стационарных и мобильных прививочных пунктах, которые открыты по всей Кабардино-Балкарии.
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