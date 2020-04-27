В КБР до конца года отремонтируют более 95 км автодорог регионального значения

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Кабардино-Балкарии приведут к нормативу более 95 км автомобильных дорог регионального значения, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Практика ремонта крупных, в том числе центральных улиц сел – особенность этого года в Кабардино-Балкарии. По проекту Минтранса будут восстановлены участки, на которых сконцентрированы социально значимые объекты. Работы проведут в селах: Шалушка, Куба, Псынадахо, Урух, Дейское, Алтуд, Кишпек, Лашкута, Сармаково, Белая Речка, Псынабо.

В большей части этих населенных пунктов ремонт дорог уже начался: идет замена старого асфальтового покрытия, обустройство стоянок и тротуаров для пешеходов, установка бордюров и дорожных знаков, нанесение новой разметки. Завершить работы на трассах регионального значения планируется до конца 2020 г.