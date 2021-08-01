В КБР до 23-го года бесплатно подключат к газу более пяти тысяч домов





Газификация «последней мили» — до 23-го года в Кабардино-Балкарии к этому коммунальному ресурсу бесплатно должны подключить больше пяти тысяч домов. Федеральный закон о дополнительной газификации предложила принять «Единая Россия». Как пояснили в региональном отделении партии, в нашей республике к намеченному планируют приступить в ноябре. На реализацию замысла собираются потратить 600 миллионов рублей. При этом работу намерены строить по принципу «одного окна»: единый оператор освободит людей от необходимости «ходить по инстанциям» и вдвое сократит сроки подключения, обещают в партийной структуре. Важная деталь: в программу бесплатного подключения войдут жилые строения, которые находятся от газораспределительной сети на расстоянии максимум 200 метров. К ним подведут трубы, а уже по участкам люди должны будут проложить коммуникации за свой счет, а также купить необходимое газовое оборудование.