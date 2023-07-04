home
Главная
>
Новости
>
В КБР до 2026-го года отремонтируют больше 200 школ

В КБР до 2026-го года отремонтируют больше 200 школ

04.07.2023 | 15:42
О перспективах развития системы образования Кабардино-Балкарии депутатам парламента сегодня рассказал профильный министр Анзор Езаов. Обновление и строительство школ, улучшение материально-технической базы учебных заведений, подготовка квалифицированных кадров – среди основных направлений развития. Помогает в этом национальный проект «Образование». В нынешнем году объем финансирования отрасли приблизился к 17 миллиардам рублей. Это на семь процентов больше, чем в 22-м. Анзор Езаов добавил, что школы строят в 11 муниципалитетах республики. Министр финансов Елена Лисун отчиталась об исполнении республиканского бюджета за первый квартал. На заседании парламента обсуждали также вопросы капремонта многоэтажек, развития автодорог и социальной поддержки детей, который остались без попечения родителей.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных