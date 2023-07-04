В КБР до 2026-го года отремонтируют больше 200 школ

О перспективах развития системы образования Кабардино-Балкарии депутатам парламента сегодня рассказал профильный министр Анзор Езаов.
Обновление и строительство школ, улучшение материально-технической базы учебных заведений, подготовка квалифицированных кадров – среди основных направлений развития. Помогает в этом национальный проект «Образование».
В нынешнем году объем финансирования отрасли приблизился к 17 миллиардам рублей. Это на семь процентов больше, чем в 22-м. Анзор Езаов добавил, что школы строят в 11 муниципалитетах республики.
Министр финансов Елена Лисун отчиталась об исполнении республиканского бюджета за первый квартал. На заседании парламента обсуждали также вопросы капремонта многоэтажек, развития автодорог и социальной поддержки детей, который остались без попечения родителей.
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