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В КБР диспансеризацию прошли больше ста процентов жителей от запланированного

В КБР диспансеризацию прошли больше ста процентов жителей от запланированного

11.04.2023 | 16:02
Проходить диспансеризацию советуют не только людям с хроническими болезнями. Регулярно проверять свое здоровье вправе все граждане от 18-ти и старше. По действующим нормативам вплоть до 39 лет делать это надо раз в трехлетку. Затем профилактические осмотры рекомендованы ежегодно. Перечень исследований зависит от пола, возраста и общего состояния человека. В стандарт входит опрос пациента, измерение роста и веса, артериального и внутриглазного давления, а также кардиограмма и анализ крови. Исходя из результатов, врач дает рекомендации и при необходимости направляет на дополнительное обследование. С 40 лет перечень рекомендуемых диагностических процедур расширяется. Особое внимание тем, кто перенес ковид. Измерение сатурации позволяет определить процент насыщения крови кислородом, спирометрия дает развернутую картину состояния легких. Кроме того, проверяют, есть ли склонность к тромбообразованию. При необходимости делают ультразвуковое исследование вен ног, проводят компьютерную томографию. Массово проверять самочувствие граждан и вовремя выявлять недуги предписывает национальный проект «Здравоохранение». В минувшем году профилактические осмотры прошли 143 тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Это больше 80-ти процентов от плановых значений.   https://t.me/vestikbr
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