home
Главная
>
Новости
>
В КБР «детям войны» вручили памятные медали

В КБР «детям войны» вручили памятные медали

08.06.2023 | 15:45
В региональном отделении КПФР провели торжественное собрание. Это движение появилось в республике три года назад. Главная его цель – помочь пожилым людям, родившимся с 1928 по 45 год. Именно их и называют «дети войны». Встречу решили провести в канун 82-й годовщины начала Великой Отечественной. Для почетных гостей нальчикские школьники подготовили концертную программу: пели песни и читали стихи. Здесь же «детям войны» вручили памятные медали. Тех, кто имеет такой статус, в республике на сегодня - больше 30. А людям которые не смогли прийти по состоянию здоровья, вручат медали на дому.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных