В КБР «детям войны» вручили памятные медали

В региональном отделении КПФР провели торжественное собрание.
Это движение появилось в республике три года назад. Главная его цель – помочь пожилым людям, родившимся с 1928 по 45 год. Именно их и называют «дети войны». Встречу решили провести в канун 82-й годовщины начала Великой Отечественной.
Для почетных гостей нальчикские школьники подготовили концертную программу: пели песни и читали стихи. Здесь же «детям войны» вручили памятные медали. Тех, кто имеет такой статус, в республике на сегодня - больше 30. А людям которые не смогли прийти по состоянию здоровья, вручат медали на дому.
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