В КБР дети-сироты смогут повторно пройти обучение

Закон об этом приняли в Госдуме России.
Новые нормы распространяются в том числе на сирот с различными формами умственной отсталости. Тем, кого коснется действие закона, с января следующего года станут выплачивать пособия на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей.
Кроме того, им назначат ежемесячное пособие на весь период повторного обучения. А детям-сиротам, которые участвовали в СВО, согласно тому же закону, предоставят приоритетное право на предоставление жилья.
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