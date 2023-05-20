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В КБР дети-сироты смогут повторно пройти обучение

В КБР дети-сироты смогут повторно пройти обучение

20.05.2023 | 09:05
Закон об этом приняли в Госдуме России. Новые нормы распространяются в том числе на сирот с различными формами умственной отсталости. Тем, кого коснется действие закона, с января следующего года станут выплачивать пособия на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме того, им назначат ежемесячное пособие на весь период повторного обучения. А детям-сиротам, которые участвовали в СВО, согласно тому же закону, предоставят приоритетное право на предоставление жилья.   https://t.me/vestikbr
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