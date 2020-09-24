В КБР дети до 3-х лет будут обеспечены дошкольным образованием

Кабардино-Балкария получит свыше 400 миллионов рублей на создание ясельных блоков в детских садах. Документ размещен на сайте кабмина страны. Деньги выплатят в два этапа: около 330 миллионов рублей в этом году и порядка 80-ти – в следующем. Отметим, что в создании новых мест в дошкольных учреждениях в Кабардино-Балкарии за прошедшие два года сделан значительный шаг вперед. В 2019-м открыты 19 детсадов и ясельных блоков к существующим учреждениям, в 20-м близится к завершению строительство уже 29 блоков. Всего по нацпроекту «Демография» до конца следующего года планируют сдать в эксплуатацию 48 ясельных блоков. Это порядка 2 тысяч дополнительных мест. Тем самым наша республика обеспечит дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет на 100%.