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В КБР детей с диабетом обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы

В КБР детей с диабетом обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы

20.12.2022 | 15:53
Больше 300 детей Кабардино-Балкарии с сахарным диабетом первого типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в Минздраве республики. Стоимость всех устройств превышает 45 миллионов рублей. Деньги на их приобретение направило правительство Кабардино-Балкарии. Такие устройства позволяют родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, в норме ли состояние ребенка, который нуждается во введении инсулина. Несовершеннолетние с диабетом стоят на учете в Детском эндокринологическом центре. Его создали в августе этого года в структуре Республиканского детского клинического многопрофильного центра. Здесь оборудовали 40 коек круглосуточного стационара и 16 коек дневного, что полностью обеспечивает потребности пациентов, отмечают в Минздраве.   https://t.me/vestikbr
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